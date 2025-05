La fuga in auto poi la sterzata contro un camion | così è morto il 53enne che ha accoltellato la moglie a Parma

accoltellato la moglie. L'uomo si è poi improvvisamente schiantato contro un camion. L'impatto lo ha ucciso sul colpo. 🔗 Era salito a bordo della sua Opel nel tentativo di allontanarsi dall'abitazione dove, alla presenza di due dei suoi figli, avevala. L'uomo si è poi improvvisamente schiantatoun. L'impatto lo ha ucciso sul colpo. 🔗 Fanpage.it

La fuga in auto, poi la sterzata contro un camion: così è morto il 53enne che ha accoltellato la moglie a Parma; Fuga in A4 e inseguimento, poi causano un incidente frontale: arrestati; Ucciso in strada: caccia al pirata; Poliziotto ucciso a Napoli da quattro rapinatori rom, il pm: «È omicidio volontario».

