La foto di Donald Trump vestito da Papa postata sui social dalla Casa Bianca

Papa Francesco aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare il Papa. E Donald Trump è stato virtualmente accontentato. Un fotomontaggio in versione Papa, vestito in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo mentre impartisce la benedizione, campeggia sui social della Casa Bianca. Ed è stata anche postata su Truth, a pochi giorni dall’inizio del conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco.«Vorrei diventare Papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me», aveva detto giorni fa il presidente dalla Casa Bianca. Trump ha anche rotto con l’etichetta al funerale di Papa Francesco sabato scorso indossando un abito blu navy anziché il nero, come vuole la tradizione. Il presidente ha anche affermato che gli piacerebbe che l’arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Michael Dolan, uno dei prelati americani presenti al conclave, diventasse il prossimo pontefice. 🔗 Di ritorno dal funerale diFrancesco aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare il. Eè stato virtualmente accontentato. Unmontaggio in versionein abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo mentre impartisce la benedizione, campeggia suidella. Ed è stata anchesu Truth, a pochi giorni dall’inizio del conclave che sceglierà il successore diFrancesco.«Vorrei diventare. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande. Nessuno lo farebbe meglio di me», aveva detto giorni fa il presidenteha anche rotto con l’etichetta al funerale diFrancesco sabato scorso indossando un abito blu navy anziché il nero, come vuole la tradizione. Il presidente ha anche affermato che gli piacerebbe che l’arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Michael Dolan, uno dei prelati americani presenti al conclave, diventasse il prossimo pontefice. 🔗 Open.online

