La foto che nessuno si aspettava più | Suthida di Thailandia con la regina Drago del Bhutan in occasione del primo viaggio ufficiale di Rama X all’estero

© Vanityfair.it - La foto che nessuno si aspettava più: Suthida di Thailandia con la regina Drago del Bhutan in occasione del primo viaggio ufficiale di Rama X all’estero Thailandia compie un viaggio ufficiale all’estero. Ad accompagnarlo la moglie, la regina Suthida 🔗Vanityfair.it È la prima volta che il re dicompie un. Ad accompagnarlo la moglie, la

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, dalla pandemia agli incontri con Mattarella, Zelenky e altri: le foto più iconiche - Dagli innumerevoli incontri con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, agli incontri iconici con alcuni leader mondiali, passando per alcune immagini storiche come quelle durante la pandemia da Covid-19. Il Pontificato di Papa Francesco, Jorge Maria Bergoglio, è stato segnato da diversi momenti cruciali. Non da ultimo, il suo lungo ricovero all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. 🔗lapresse.it

Conceicao Juve, “Chico” è sempre più pazzo per la Signora: il suo messaggio social dopo Juve-Inter infiamma i tifosi – FOTO - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, messaggio social che infiamma i tifosi. La FOTO pubblicata dall’esterno portoghese, match-winner nel derby d’Italia La Juventus ha vinto il derby d’Italia contro l’Inter grazie a una stoccata da biliardo di Francisco Conceicao. La sua conclusione vincente ha permesso ai bianconeri di guadagnare la terza vittoria consecutiva in campionato e a lui di entrare sempre di più nel cuore dei tifosi. 🔗juventusnews24.com

Sanremo 2025, le pagelle della finale in diretta. Rose Villain disarmante fuorilegge (8), ?Tony Effe paga i troppi pregiudizi (6,5). Modà banali, ci si aspettava di più (5) - Gran finale all'Ariston per la serata conclusiva che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2025. Ad affiancare sul palco Carlo Conti, ci saranno i co-conduttori Alessia Marcuzzi e... 🔗leggo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La foto che nessuno si aspettava più: Suthida di Thailandia con la regina Drago del Bhutan in occasione del primo viaggio ufficiale di Rama X all’estero. 🔗Cosa riportano altre fonti