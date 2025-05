La forza di un respiro | lunedì a Firenze la presentazione del libro di Ludovici

Firenze, 3 maggio 2025 - "Come la Sla ha riscritto la mia storia e mi ha rivelato la vera essenza della vita". È condensato in una frase il contenuto del libro "La forza di un respiro" di Carlo Alberto Ludovici che sarà presentato lunedì 5 maggio (ore 16:30) nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi a Firenze (via Cavour 9). L'iniziativa è promossa da Aisla Firenze in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze.Dopo i saluti di Alessia Bettini responsabile della segreteria della Sindaca Città Metropolitana di Firenze, si susseguiranno gli interventi moderati dal giornalista Nicola Novelli direttore di Nove da Firenze. Insieme all'autore, Carlo Alberto Ludovici, e alla figlia Aurora, interverranno la neurologa Sabrina Matà, del Dipartimento di Neuroscienza e organi di senso dell'Aou Careggi, e Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze.

