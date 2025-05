La Fondazione Pergolesi Spontini porta alla scoperta del teatro e del centro

© Ilrestodelcarlino.it - La Fondazione Pergolesi. Spontini porta alla scoperta del teatro e del centro alla scoperta delle bellezze di Jesi. E’ quanto propone la Fondazione Pergolesi Spontini con le visite guidate che riguarderanno il teatro Pergolesi (oggi alle ore 10 e domani alle 17.30) e il centro storico (oggi alle ore 11 e domani alle 18.30). Le visite al teatro Pergolesi durano circa 45 minuti e hanno un costo simbolico di 2 euro (gratuito fino a 6 anni). L’itinerario alla scoperta del centro dura circa un’ora, ha un costo di 10 euro (anche in questo caso gratuito fino a 6 anni) e include un percorso tra i principali punti di interesse storico e artistico. Punto di ritrovo: piazza della Repubblica. 🔗 Un weekenddelle bellezze di Jesi. E’ quanto propone lacon le visite guidate che riguarderanno il(oggi alle ore 10 e domani alle 17.30) e ilstorico (oggi alle ore 11 e domani alle 18.30). Le visite aldurano circa 45 minuti e hanno un costo simbolico di 2 euro (gratuito fino a 6 anni). L’itinerariodeldura circa un’ora, ha un costo di 10 euro (anche in questo caso gratuito fino a 6 anni) e include un percorso tra i principali punti di interesse storico e artistico. Punto di ritrovo: piazza della Repubblica. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Firenze, Fondazione Bacciotti porta le uova di Pasqua al Meyer - Firenze, 16 aprile 2025 - La Fondazione Tommasino Bacciotti, come ormai è tradizione da 25 anni, in occasione della Pasqua, ha consegnato l’uovo Tommasino a tutti i piccoli ricoverati costretti a passare la Pasqua in ospedale. Insieme a Paolo Bacciotti c’era la campionessa europea Larissa Iapichino. “Un grazie di cuore a Larissa per la sua disponibilità” ha scritto Paolo Bacciotti. La Fondazione Bacciotti ha come missione quella di aiutare le famiglie con bambini ricoverati nell’ospedale pediatrico Meyer provvedendo all’accoglienza dei nuclei familiari dei lungodegenti e finanziando borse ... 🔗lanazione.it

Alla Fondazione Serughetti – La Porta presentazione del libro “I palestinesi” - Bergamo. Mercoledì 26 febbraio alle 18 alla Fondazione Serughetti La Porta, a Bergamo, si terrà la presentazione del libro “I palestinesi. Storia di un popolo e dei suoi movimenti nazionali”, un’opera che ripercorre con rigore storico e chiarezza espositiva le tappe fondamentali della questione palestinese, dal periodo ottomano fino ai giorni nostri. Interverranno: – Maher Charif, autore del libro (Institute for Palestine Studies e Institut Français du Proche-Orient) – Ignazio De Francesco, curatore del volume – Francesco Mazzucotelli, Fondazione Serughetti La Porta – Paola Gandolfi, ... 🔗bergamonews.it

Un lungo viaggio: Teatro Pergolesi e il Festival Pergolesi-Spontini presentano la propria stagione - ANCONA – È un lungo viaggio nelle varie forme del teatro musicale e dello spettacolo dal vivo quello proposto dalla Fondazione Pergolesi Spontini nel XXV Festival Pergolesi Spontini e nella 58esima Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, per un nuovo triennio di programmazione... 🔗anconatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Fondazione Pergolesi. Spontini porta alla scoperta del teatro e del centro; Presentati i cartelloni del Festival Pergolesi Spontini 2025 e della 58^ Stagione Lirica di Tradizione del teatro Pergolesi di Jesi; CLAVER GOLD, LUZEE FEAT SUBCONSCIO, ADRIANA, LINA SIMONS_Spop Festival; Gianluca Falaschi regia, scene e costumi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tutte le notizie aggiornate su Fondazione Pergolesi Spontini - CREMONA - È il cremonese Michele Galli, ad assumere il ruolo di sovrintendente della Fondazione lirico Sinfonica Carlo Felice di Genova. Galli lascia l’incarico di direttore generale della ... 🔗laprovinciacr.it

Un lungo viaggio: Teatro Pergolesi e il Festival Pergolesi-Spontini presentano la propria stagione - ANCONA – È un lungo viaggio nelle varie forme del teatro musicale e dello spettacolo dal vivo quello proposto dalla Fondazione Pergolesi Spontini nel XXV Festival Pergolesi Spontini e nella 58esima ... 🔗anconatoday.it

Inclusione e lirica, Premio Abbiati 2024 a Social Opera Jesi - (ANSA) - ANCONA, 06 MAR - Premio della critica musicale Abbiati "Filippo Siebaneck" 2024 al "Social Opera" della Fondazione Pergolesi Spontini di ... dal 2011, porta in scena persone con ... 🔗msn.com