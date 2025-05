La Fiorentina ricorda Armando Segato | il post sui social

3 maggio: nasceIl 3 maggio del 1930 nasce. Cresciuto nelle giovanili del Torino, si forma successivamente con le maglie di Cagliari e Prato prima di passare alla. Qui diventa uno dei protagonisti del primo Scudetto viola giocando tutte le partite della stagione 1955-1956. Con i Viola rimane per 8 anni prima di passare all’Udinese dove rimane per quattro stagioni e con cui chiude la carriera. Tornando al club gigliato, nel giorno in cui avrebbe compiuto 95 anni, la società gli ha dedicato un. Eccolo:Nasceva oggi il leggendario, protagonista del primo Scudetto #pic.twitter.comlEJVl0Ep7j— ACF(@acf) May 3, 2025Anche noi ci uniamo agli auguri per una persona che ci ha lasciato troppo presto.L'articolo La: ilsuiproviene da Gli Eroi del Calcio. 🔗 Glieroidelcalcio.com