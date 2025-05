La Deputazione di San Gennaro piange Riccardo Imperiali | Protagonista napoletano e strenuo difensore della laicità della Cappella

Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro ricorda con immenso affetto, stima e gratitudine Riccardo Imperiali di Francavilla venuto a mancare stanotte.Dotato di spirito battagliero, di grande pragmatismo sempre con la simpatia e l’ironia che lo contraddistinguevano, Riccardo Imperiali è stato uno dei protagonisti napoletani che ha portato in alto i valori partenopei.Avvocato, Presidente, Consigliere Indipendente, Sindaco e membro di numerosi Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali, Organismi di Vigilanza di realtà di rilevanza nazionale e internazionale, Riccardo Imperiali ha dedicato la sua vita alla cultura e a numerosi progetti sociali.Dal 1998 membro della Deputazione, si è dedicato con passione e grande competenza alla tutela del patrimonio della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro. 🔗 LaRealdel Tesoro di Sanricorda con immenso affetto, stima e gratitudinedi Francavilla venuto a mancare stanotte.Dotato di spirito battagliero, di grande pragmatismo sempre con la simpatia e l’ironia che lo contraddistinguevano,è stato uno dei protagonisti napoletani che ha portato in alto i valori partenopei.Avvocato, Presidente, Consigliere Indipendente, Sindaco e membro di numerosi Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali, Organismi di Vigilanza di realtà di rilevanza nazionale e internazionale,ha dedicato la sua vita alla cultura e a numerosi progetti sociali.Dal 1998 membro, si è dedicato con passione e grande competenza alla tutela del patrimonioRealdel Tesoro di San. 🔗 Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro - Napoli piange Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre esponente della Deputazione di San Gennaro, morto oggi al termine di una breve malattia. Addio, a uno dei membri... 🔗ilmattino.it

Lutto per la deputazione di San Gennaro: addio a Riccardo Imperiali di Francavilla - Nel giorno del miracolo di maggio di San Gennaro è venuto a mancare uno dei membri storici della Deputazione intitolata al santo patrono di Napoli. La città piange Riccardo Imperiali di Francavilla, noto avvocato e giornalista. Imperiali viene ricordato - tra le altre cose - per il grande impegno... 🔗napolitoday.it

Napoli in lutto per la scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla, figura storica della Deputazione di San Gennaro - La città partenopea piange la perdita di Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre membro della Deputazione di San Gennaro, venuto a mancare oggi dopo una breve malattia. Con la sua scomparsa, Napoli perde un protagonista della sua storia religiosa e civile. Imperiali di Francavilla è ricordato, tra l’altro, per la sua tenace battaglia legale, culminata nel 2016, contro il decreto del Ministero dell’Interno che avrebbe modificato lo statuto della Deputazione dopo 500 anni, aprendo alla nomina di rappresentanti della Curia. 🔗ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Deputazione di San Gennaro piange Riccardo Imperiali: Protagonista napoletano e strenuo difensore della laicità della Cappella.; Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro; Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro; Lutto per la deputazione di San Gennaro: addio a Riccardo Imperiali di Francavilla. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Deputazione di San Gennaro piange Riccardo Imperiali: “Protagonista napoletano e strenuo difensore della laicità della Cappella”. - La Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro ricorda con immenso affetto, stima e gratitudine Riccardo Imperiali di Francavilla venuto a mancare stanotte. Dotato di spirito battagliero ... 🔗ildenaro.it

Napoli, morto Riccardo Imperiali di Francavilla: lutto nella Deputazione di San Gennaro - Napoli piange Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre esponente della Deputazione di San Gennaro, morto oggi al termine di una ... 🔗msn.com

Napoli in lutto per la scomparsa di Riccardo Imperiali di Francavilla, figura storica della Deputazione di San Gennaro - La città partenopea piange la perdita di Riccardo Imperiali di Francavilla, illustre membro della Deputazione di San Gennaro, venuto a mancare oggi dopo una breve malattia. Con la sua scomparsa, Napol ... 🔗ildenaro.it