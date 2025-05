La crescita della sanità privata e la necessità di sostegni alle famiglie

© Ilgiorno.it - La crescita della sanità privata e la necessità di sostegni alle famiglie della gestione della salute sta aumentando anche a Milano e in Lombardia, il cui sistema è sempre stato un fiore all'occhiello. I due più importanti colossi italiani della sanità privata, San Donato e Humanitas, in continua crescita, svolgono ormai sul territorio un'insostituibile opera e, non da meno, fanno le maggiori entità ospedaliere. Molte di loro dispongono di strutture universitarie, producendo ricerca eccellente e didattica. A incidere negativamente è la scarsità di risorse finanziarie, che anno dopo anno, in ragione dei processi inflattivi, valgono sempre meno, incidendo sul numero di prestazioni e sull'occupazione di medici e paramedici. L'aumento della domanda di prestazioni sanitarie deriva dall'avanzata età media, dai costi delle cure e dal popolo dei cosìddetti invisibili.

