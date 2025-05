La Cremonese sfida la corazzata Sassuolo pensando ai playoff

Sono trascorse solo poche ore dalla dispendiosa gara in casa della Sampdoria e già la Cremonese è chiamata a tornare in campo per ospitare nel posticipo della terz'ultima giornata di serie B la corazzata Sassuolo. I neroverdi hanno già vinto il campionato e stanno realizzando nuovi record, ma non sembrano avere intenzione di tirare i remi in barca, come ha fatto vedere la vittoria con la Carrarese. La squadra di mister Stroppa, quindi, non deve incappare nell'errore di attendersi un avversario "distratto", ma, al contrario, è chiamata a dimostrare tutte le sue qualità con l'indiscussa prima della classe, proprio come è accaduto all'andata, quando i grigiorossi in terra emiliana sono riusciti ad infliggere un secco 4-1 alla formazione di Grosso. Le riflessioni da prendere in considerazione in questa vigilia ravvicinata sono diverse e vanno al di là di quanto emerge in questo momento dal campo.

Derby Modena-Sassuolo: il 'Braglia' sold out per una sfida di rivalità storica - Nessuno vuole mancare all'appuntamento più affascinante e atteso della stagione. Il 'Braglia' si tinge di gialloblù e abbatte quota 11mila tagliandi (curva Montagnani sold out), mai il pubblico canarino aveva risposto in tale modo in questa stagione. Sinonimo di un affetto piuttosto evidente rispetto all'importanza del match e al valore che esso stesso nasconde al suo interno. Anzitutto, la rivalità sportiva che da anni accompagna i percorsi, seppur differenti, di Modena e Sassuolo, colpa della vicinanza geografica e di tanti intrecci fuori dal campo.

Cremonese sfida Sampdoria per blindare il quarto posto: Stroppa vs Evani - Una vittoria per blindare, con certezza quasi totale, il quarto posto in vista degli imminenti playoff. Oggi pomeriggio, ore 15, la Cremonese fa visita alla Sampdoria che è alla disperata caccia di punti salvezza. Sarà anche la sfida tra i due tecnici, Stroppa ed Evani, grandi amici e compagni di squadra nel Milan di Sacchi. I grigiorossi non perdono da oltre due mesi, sono sempre più lanciati verso l'obiettivo promozione e hanno nel mirino lo Spezia e il terzo posto che distano quattro punti.

Antonio Calabro: "Dopo Sassuolo, pronti per la sfida decisiva contro Modena" - Appena il tempo di soffermarsi sulla gara di Sassuolo che il tecnico Antonio Calabro deve subito concentrarsi sul prossimo match ravvicinatissimo col Modena. Mister, cosa vi ha lasciato la sfida con la capolista? "Si poteva pensare in questo percorso delle ultime partite di andare a Sassuolo e perdere come hanno fatto tante altre squadre. La tristezza più grande è di non aver dato la soddisfazione del risultato ai 1600 tifosi arrivati a Reggio Emilia.

