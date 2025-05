La Coppa Italia Baskin apre un mese ricco di eventi sportivi

Maggio, a Grottammare sarà un mese simbolico per costruire una reale cultura dell'integrazione: accanto alle gare sportive tradizionali. Sabato 17 la città ospiterà le finali interregionali di Coppa Italia Baskin, disciplina innovativa che permette ad atleti con e senza disabilità di giocare insieme, rispettando le diverse abilità di ciascuno. "Dopo i primi appuntamenti di primavera con i regionali giovanili di nuoto, svolti nell'impianto Grottammare Piscine – dichiara il consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti –, il calendario sportivo prosegue con la consueta programmazione organizzata in collaborazione tra il Comune e le associazioni sportive. Tutti gli eventi sono pensati per coinvolgere bambini, adulti e famiglie, nel segno dell'inclusione, del divertimento e della passione per lo sport.

