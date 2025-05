La Civica Jazz Orchestra e Paolo Tomelleri omaggiano Count Basie al Blue Note di Milano

Jazzisti italiani, ma al Blue Note di Milano ha suonato, nel corso della sua lunghissima e brillante carriera, solo una volta, tanti anni fa: Paolo Tomelleri, clarinettista di fama internazionale, colmerà questa “lacuna” esibendosi domenica 11 maggio sul palco del più importante Jazz club della città insieme alla Civica Jazz Orchestra diretta da Luca Missiti per un imperdibile omaggio a Count BasieUn concerto che celebra lo swing di Count BasieDomenica 11 maggio 2025, un evento imperdibile per gli amanti del Jazz: la Civica Jazz Orchestra, diretta da Luca Missiti, e il clarinettista Paolo Tomelleri si esibiranno al Blue Note di Milano per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della musica Jazz di tutti i tempi, Count Basie. L’appuntamento è fissato per due set, alle ore 20:30 e alle 22:30, con biglietti disponibili da 17 a 32 euro. 🔗 È uno dei più noti e apprezzatiisti italiani, ma aldiha suonato, nel corso della sua lunghissima e brillante carriera, solo una volta, tanti anni fa:, clarinettista di fama internazionale, colmerà questa “lacuna” esibendosi domenica 11 maggio sul palco del più importanteclub della città insieme alladiretta da Luca Missiti per un imperdibile omaggio aUn concerto che celebra lo swing diDomenica 11 maggio 2025, un evento imperdibile per gli amanti del: la, diretta da Luca Missiti, e il clarinettistasi esibiranno aldiper rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della musicadi tutti i tempi,. L’appuntamento è fissato per due set, alle ore 20:30 e alle 22:30, con biglietti disponibili da 17 a 32 euro. 🔗 Spettacolo.periodicodaily.com

