La città e la questione parcheggi | La giunta e le tante promesse

I parcheggi sono il fronte aperto per San Miniato, una croce da sempre. Specie dopo le frane del marzo scorso che hanno martoriato il centro. Il Gruppo Misto torna alla carica e chiede alla giunta i tempi degli immpegni presi. Non solo per la ripartura del Cencione, chiuso da oltre un mese. "Quando si prevede l'inizio dei lavori per l'ampliamento del parcheggio del Cencione, dato che nel piano delle opere pubbliche la realizzazione di questa opera è prevista nelle annualità 2025 e 2026 – chiede Manola Guazzini –. Quando si prevede inoltre l'ampliamento del parcheggio in località Le Colline e quello di Pancole, come scritto nel programma elettorale del sindaco?".Il Gruppo Misto vuole sapere anche se l'amministrazione comunale "intenda elaborare un "Piano dei parcheggi" del centro storico: in quali tempi e con quali modalità".

