La ciotola di Biden le scarpe pitonate i gioielli e lo skateboard | tutti i regali alla premier Giorgia Meloni

Unafirmata Joee un paio diche farebbero invidia a Daniela Santanché. Idichiarati dpresidente del consigliosi trovanoin una sola stanza al terzo piano di Palazzo Chigi. Lei non può portarli a casa se superano i 300 euro di valore. Ma possono finire in beneficenza. Il Foglio oggi racconta i doni istituzionalinei suoi anni di governo. E nell’elenco c’è un po’ di tutto: i cappelli da alpino e bersagliere, il foulard grigio di Edi Rama il giorno del compleanno lo scorso 15 gennaio. Ma anche vasi alti, vasi bassi e preziose mattonelle.della presidenteE ancora: statuette a forma di cammello dLibia, un set di tappeti, due bracciali in metallo, quattro quadri e un piattino in metallo. Seguiti da, una collana, un altro bracciale, un anello, orecchini, ancora un quadro e una targa. 🔗 Open.online