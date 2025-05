© Ilfoglio.it - La Cina si sceglie i vescovi e spara un missile sul Conclave

Roma. Nelle discussioni generali del preè già entrato l’Accordo segreto e provvisorio (ma rinnovato più volte dal 2018 in poi) con la Repubblica popolare cinese in relazione alla. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it