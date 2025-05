La Casa di Riposo Fossombroni verso la piena riapertura delle porte

© Lanazione.it - La Casa di Riposo “Fossombroni” verso la piena riapertura delle porte Casa di Riposo “Fossombroni” verso la piena riapertura delle porte. Lunedì 5 maggio sarà una data particolarmente importante per la storica struttura cittadina che potrà finalmente superare le restrizioni agli ingressi imposte dall’emergenza sanitaria, tornando a essere un luogo aperto in cui gli ospiti possono ricevere le visite di familiari e amici senza limitazioni.Gli accessi alla struttura saranno consentiti liberamente dall’ingresso in piaggetta Faenzi con orario dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.30, nel rispetto di normative per la sicurezza e per la tutela degli stessi residenti. Tra le novità rientra anche la possibilità di poter nuovamente accedere ai diversi reparti e di effettuare le visite direttamente nelle stanze, ritrovando così la piena normalità alla vita quotidiana della struttura e rafforzando il legame tra gli ospiti e i loro cari. 🔗 Arezzo, 3 maggio 2025 – Ladila. Lunedì 5 maggio sarà una data particolarmente importante per la storica struttura cittadina che potrà finalmente superare le restrizioni agli ingressi imposte dall’emergenza sanitaria, tornando a essere un luogo aperto in cui gli ospiti possono ricevere le visite di familiari e amici senza limitazioni.Gli accessi alla struttura saranno consentiti liberamente dall’ingresso in piaggetta Faenzi con orario dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 14.30 alle 17.30, nel rispetto di normative per la sicurezza e per la tutela degli stessi residenti. Tra le novità rientra anche la possibilità di poter nuovamente accedere ai diversi reparti e di effettuare le visite direttamente nelle stanze, ritrovando così lanormalità alla vita quotidiana della struttura e rafforzando il legame tra gli ospiti e i loro cari. 🔗 Lanazione.it

La Casa di Riposo "Fossombroni" verso la piena riapertura degli ingressi - La Casa di Riposo "Fossombroni" verso la piena riapertura delle porte. Lunedì 5 maggio sarà una data importante per la storica struttura cittadina che potrà finalmente superare le restrizioni agli ingressi imposte dall'emergenza sanitaria, tornando a essere un luogo aperto in cui gli ospiti...

Una Pasqua all'insegna di incontri e generosità per la Casa di Riposo "Fossombroni" - Arezzo, 21 aprile 2025 – Una Pasqua all'insegna di incontri e generosità per la Casa di Riposo "Fossombroni". Le più recenti festività sono state, come tradizione, caratterizzate da un moto di vicinanza nei confronti degli ospiti dello storico istituto cittadino che sono stati coinvolti in tante iniziative tra laboratori, letture, concerti e occasioni di spiritualità. Un momento particolarmente atteso è nuovamente coinciso con la visita del quartiere di Porta del Foro alla vigilia di Pasqua: la presidente Debora Testi, il consigliere con delega al sociale Antonio Rauti e il direttore Stefano ...

