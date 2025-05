La Casa Bianca pubblica una foto di Trump come il nuovo Papa a pochi giorni dal Conclave

Trump vestito come il prossimo Papa. A pubblicarla è stato lo stesso presidente Usa, oltre all'account ufficiale della Casa Bianca. Entusiaste le reazioni su Truth, il suo social di riferimento. Il 7 maggio avrà il via il Conclave, e più volte Trump ha scherzato dicendo che vorrebbe fare il Papa. 🔗 Un'immagine, generata con intelligenza artificiale, di Donaldvestitoil prossimo. Arla è stato lo stesso presidente Usa, oltre all'account ufficiale della. Entusiaste le reazioni su Truth, il suo social di riferimento. Il 7 maggio avrà il via il, e più volteha scherzato dicendo che vorrebbe fare il. 🔗 Fanpage.it

Trump compra una Tesla e si mette in posa davanti alla Casa Bianca: la foto insieme a Musk dopo il crollo in Borsa - «Acquisterò una nuova Tesla», aveva promesso Donald Trump all’indomani del crollo in Borsa della casa automobilistica del fedelissimo Elon Musk. Detto, fatto. A poche ore dall’annuncio pubblicato sui social, il presidente americano ha chiamato a sé tutta la stampa per farsi fotografare con una Tesla Model S color rosso fuoco parcheggiata proprio all’ingresso della Casa Bianca. «È un grande prodotto», ha detto Trump ai giornalisti presenti, descrivendo poi Elon Musk come «un grande americano», che «sta mettendo in gioco tutto» per aiutare il Paese anche se «viene trattato ingiustamente». 🔗open.online

Trump incornicia la sua foto segnaletica e la espone alla Casa Bianca – Video - (Adnkronos) – Dan Scavino, vice chief of staff e storico social media manager di Donald Trump, ha pubblicato un video in occasione di San Valentino. Nel filmato appare un dettaglio notevole: all'ingresso dello Studio Ovale è stata appesa la prima pagina del New York Post con la foto segnaletica di Trump. È stata scattata il […] L'articolo Trump incornicia la sua foto segnaletica e la espone alla Casa Bianca – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

«Fight, fight, fight!». La foto simbolo dell’attentato a Trump ora è un quadro alla Casa Bianca – Il video - «Fight! Fight! Fight!». Sono queste le parole che Donald Trump stava pronunciando mentre i fotografi immortalavano gli attimi immediatamente successivi all’attentato alla sua vita del 13 luglio 2024. Con l’orecchio lacerato dal proiettile che avrebbe potuto uccidere l’allora candidato presidente, Trump è stato ritratto in un’iconica foto che è presto diventata una delle immagini più memorabili di quel giorno. 🔗open.online

La Casa Bianca pubblica una foto di Trump come il nuovo Papa a pochi giorni dal Conclave - Un’immagine, generata con intelligenza artificiale, di Donald Trump vestito come il prossimo Papa. A pubblicarla è stato lo stesso presidente Usa, oltre all’account ufficiale della Casa Bianca. Entusi ... 🔗fanpage.it

Trump pubblica sui social il fotomontaggio vestito da papa, il post è subito virale - Un fotomontaggio con Donald Trump vestito da papa è stato postato sugli account social della Casa Bianca a pochi giorni dall'inizio del conclave - al via il 7 maggio - che designerà il successore di ... 🔗msn.com

La Casa Bianca espone le foto con le facce di 100 immigrati e timbro “arrested”. Sul prato VIDEO - L’amministrazione Trump in fatto di propaganda non ha remore di nessun tipo, la sorpresa è sempre in tasca. Perché non organizzare una specie di vernice fotografica a soggetto giudiziario, perché non ... 🔗blitzquotidiano.it