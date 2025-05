La Cappella Sistina si “trasforma” per il Conclave | le immagini dei preparativi

Cappella Sistina per il Conclave. La Sistina ospiterà i 133 Cardinali che avranno il compito di eleggere il nuovo Pontefice. 🔗 Proseguono i lavori di preparazione dellaper il. Laospiterà i 133 Cardinali che avranno il compito di eleggere il nuovo Pontefice. 🔗 Fanpage.it

