La Cappella Sistina si prepara ad accogliere il Conclave

Milano, 3 mag. (askanews) - Mancano poche ore all'inizio del Conclave in Vaticano per eleggere il nuovo Papa, dopo la morte di Francesco il 21 aprile. Sotto lo sguardo delle figure affrescate da Michelangelo, gli operai sono al lavoro alla Cappella Sistina per preparare gli spazi dove i cardinali si riuniranno a porte chiuse dal 7 maggio per scegliere il pontefice. Si montano le stufe e le tubazioni che porteranno la fumata bianca fuori dal comignolo; i tavoli e le sedute per i cardinali che nel corso del Conclave e delle votazioni non avranno alcun contatto con il mondo esterno che resterà in attesa in piazza San Pietro. Tutto sotto stretta sorveglianza degli addetti del vaticano per conservare i capolavori della Cappella Sistina.

