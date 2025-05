Kylie Jenner e Hailey Bieber party look super glamour a Miami

Kylie Jenner e Hailey Bieber c'è sempre qualche look speciale da ammirare: le due modelle e influencer infatti sono state avvistate nella splendida Miami, durante uno dei tanti party firmati Rhode, il brand di Hailey, con indosso degli abiti che hanno catalizzato l'attenzione perché super trendy e glamour.Kylie Jenner e Hailey Bieber brillano al party a MiamiModelle, influencer, imprenditrici nel settore beauty: Kylie Jenner e Hailey Bieber hanno davvero molto in comune ma non sembrano soffrire la competizione, anzi, si sostengono a vicenda non appena possibile. Per questo Kylie Jenner è volata a Miami lo scorso giovedì sera per supportare l'amica Hailey nel party targato Rhode, il suo brand di prodotti per il make up e la skin care, organizzato nella magica città della Florida.

