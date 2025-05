Kurt Russell in questo film legato a Blade Runner pronuncia soltanto 100 battute e si infortuna sul serio

© Movieplayer.it - Kurt Russell, in questo film legato a Blade Runner, pronuncia soltanto 100 battute e si infortuna sul serio Kurt Russell pronuncia appena 100 parole in questo film di fantascienza di guerra purtroppo sottovalutato di 27 anni fa, che invece è una pietra miliare dell'universo in stile Blade Runner. Uscito nel 1998 e ignorato da critica e pubblico, Soldier è oggi una gemma rivalutata nel panorama sci-fi. Kurt Russell, con appena cento parole pronunciate, regala una performance potentissima fatta di sguardi e silenzi. Il film, ambientato nello stesso universo di Blade Runner, ha saputo conquistare col tempo un fedele seguito di appassionati. Un cult nato dal fallimento Correva l'anno 1998 quando Soldier, diretto da Paul W.S. Anderson, approdava nei cinema con il passo pesante di un protagonista atipico: un Kurt Russell praticamente muto. Nei panni di Todd 3465, soldato programmato sin dalla nascita per combattere, Russell pronuncia appena cento . 🔗 appena 100 parole indi fantascienza di guerra purtroppo sottovalutato di 27 anni fa, che invece è una pietra miliare dell'universo in stile. Uscito nel 1998 e ignorato da critica e pubblico, Soldier è oggi una gemma rivalutata nel panorama sci-fi., con appena cento parolete, regala una performance potentissima fatta di sguardi e silenzi. Il, ambientato nello stesso universo di, ha saputo conquistare col tempo un fedele seguito di appassionati. Un cult nato dal fallimento Correva l'anno 1998 quando Soldier, diretto da Paul W.S. Anderson, approdava nei cinema con il passo pesante di un protagonista atipico: unpraticamente muto. Nei panni di Todd 3465, soldato programmato sin dalla nascita per combattere,appena cento . 🔗 Movieplayer.it

