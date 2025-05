Kurt Galea chi è il fidanzato Emma Muscat | Con lui sono rinata

Emma Muscat, all'anagrafe Emma Louise Marie Muscat, ha 25 anni: è diventata nota in Italia con la partecipazione alla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, nel 2018. Voce potente e pulita, volto e fisico da copertina, Muscat ha firmato un contratto con Warner Music Italy che l'ha lanciata nel panorama discografico italiano al ritmo dei tormentoni estivi 'Sangria' in coppia on Astol e 'La stessa lingua', con Blas Cantó. Nel 2022 è salita sul prestigioso palco dell'Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato Malta. "Sento la vita nei tuoi battiti. Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine. Un diamante cresce dentro di me. Il nostro piccolo miracolo arriva ad agosto!". Con queste parole, a corredo dei dolci scatti condivisi su Instagram, la cantante Emma Muscat ha dato il lieto annuncio.

