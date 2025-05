Koné ripensa alla vittoria con l’Inter | Non è stata fortuna siamo forti! Quel successo ci dimostra una cosa

© Internews24.com - Koné ripensa alla vittoria con l'Inter: «Non è stata fortuna, siamo forti! Quel successo ci dimostra una cosa» Koné, in vista della partita contro la Fiorentina, ripensa al successo dello scorso turno contro l'InterIntervistato da Sky Sport, il centrocampista della Roma, Manu Koné, ha parlato così in vista della sfida contro la Fiorentina, ritornando anche sulla vittoria ottenuta dai giallorossi nello scorso turno di campionato contro l'Inter.VERSO ROMA FIORENTINA – «Il match di questa settimana Roma-Fiorentina, è per noi un match decisivo, una partita importante. Sappiamo di giocare contro una squadra forte in campionato che sta facendo belle cose. Noi siamo in un buon momento, non perdiamo da tanto tempo, giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi che ci incoraggeranno. Giocheremo come sempre per vincere, siamo in fiducia. Vogliamo una vittoria per guardare verso l'alto della classifica.

