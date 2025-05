Kimi Antonelli fa la storia | è il pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position in Formula 1

© Ilfattoquotidiano.it - Kimi Antonelli fa la storia: è il pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position in Formula 1 Kimi Antonelli si è assicurato la pole position nella Sprint Race del Gran Premio di Miami, in programma questa sera alle ore 18 italiane. Mentre la Ferrari fa registrare l’ennesimo flop stagionale (Leclerc sesto e Hamilton settimo), nelle qualifiche del 2 maggio il 18enne pilota della Mercedes conquista la prima pole della sua carriera girando in 1’26”482 e riscrive la storia della Formula 1. Anche se si tratta di una Sprint, il pilota italiano batte il record stabilito da Sebastian Vettel (21 anni) e diventa il più giovane di sempre a conquistare una pole position.“Sono al settimo cielo, non me lo aspettavo”, ha dichiarato Antonelli al termine delle qualifiche. “È stata una qualifica molto intensa, mi sentivo molto bene fin da stamattina e mi sentivo molto fiducioso in vista delle qualifiche. 🔗 si è assicurato lanella Sprint Race del Gran Premio di Miami, in programma questa sera alle ore 18 italiane. Mentre la Ferrari fa registrare l’ennesimo flop stagionale (Leclerc sesto e Hamilton settimo), nelle qualifiche del 2 maggio il 18ennedella Mercedes conquista la primadella sua carriera girando in 1’26”482 e riscrive ladella1. Anche se si tratta di una Sprint, ilitaliano batte il record stabilito da Sebastian Vettel (21 anni) e diventa il piùdiuna.“Sono al settimo cielo, non me lo aspettavo”, ha dichiaratoal termine delle qualifiche. “È stata una qualifica molto intensa, mi sentivo molto bene fin da stamattina e mi sentivo molto fiducioso in vista delle qualifiche. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Andrea Kimi Antonelli, il pilota bolognese che ad appena 18 anni ha già fatto la storia della Formula 1 - Dalla sedicesima alla quarta posizione, diventando il secondo più giovane pilota della Formula 1 a fare punti dopo il campione in carica, Max Verstappen. È bolognese il nuovo predestinato delle monoposto: Andrea Kimi Antonelli, 18 anni, che nel Gran Premio d’Australia ha firmato un sorprendente... 🔗bolognatoday.it

Andrea Kimi Antonelli, il pilota bolognese che ad appena 18 anni ha già fatto la storia della Formula 1 - Dalla sedicesima alla quarta posizione, diventando il secondo più giovane pilota della Formula 1 a fare punti dopo il campione in carica, Max Verstappen. È bolognese il nuovo predestinato delle monoposto: Andrea Kimi Antonelli, 18 anni, che nel Gran Premio d’Australia ha firmato un sorprendente... 🔗bolognatoday.it

Il giubbotto che Kimi Antonelli indossa quando fa caldo, ne esiste solo uno al mondo: a cosa serve - Kimi Antonelli e Russell si dividono la giacca innovativa che può cambiare la Formula 1: è un esemplare unico al mondo e potrebbe aiutare i piloti nelle tappe più calde.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Kimi Antonelli da record, a Miami si fa la storia: “Mi è venuto tutto naturale”; Andrea Kimi Antonelli fa la storia: Pole Sprint a 18 anni; Kimi Antonelli fa la storia: conquista la pole a Miami!; Antonelli fa la storia: davanti a tutti nella qualifica Sprint di Miami, è la prima pole in carriera. 🔗Ne parlano su altre fonti

Kimi Antonelli, chi è il pilota predestinato che a 18 anni ha fatto la storia a Miami: figlio d'arte, la passione per il cinema - Kimi Antonelli ha fatto la storia nella qualifica della gara Sprint di Miami. Il ragazzo della Mercedes, ha 18 anni, arriva da Bologna ed ha debuttato in F1 soltanto quest'anno ed ... 🔗msn.com

Kimi Antonelli da record, a Miami si fa la storia: “Mi è venuto tutto naturale” - Andrea Kimi Antonelli fa la storia : il 18enne bolognese ferma il cronometro a 1'26'482 e conquista la pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami , sesto appuntamento del Mondiale ... 🔗informazione.it

Kimi Antonelli, chi è il pilota italiano: età, la maturità a scuola, la fidanzata, i genitori e il motivo del soprannome (che non è un omaggio a Raikkonen) - Andrea 'Kimi' Antonelli in pole a Miami. Sì, è solo una gara sprint (che prenderà il via sabato alle 18), ma tanto ... 🔗msn.com