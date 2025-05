Kimi Antonelli conquista la sua prima pole position in Formula 1

Kimi Antonelli conquista la sua prima pole position in Formula 1

Kimi Antonelli, pilota italiano di soli 18 anni, ha ottenuto la sua prima pole position in Formula 1 durante le qualifiche sprint del Gran Premio di Miami 2025. Con un giro eccezionale, ha superato di appena 0,045 secondi il leader del campionato Oscar Piastri, diventando così il più giovane pilota a partire dalla prima posizione in qualsiasi formato di gara nella storia della F1.

Una prestazione da record

Antonelli ha completato il suo giro in 1:26.482, precedendo le McLaren di Piastri e Lando Norris, rispettivamente in seconda e terza posizione. Max Verstappen, quarto, ha condiviso la seconda fila con Norris, mentre George Russell ha chiuso in quinta posizione.

Le reazioni del protagonista

Dopo la sessione, Antonelli ha dichiarato: "Sono al settimo cielo.

