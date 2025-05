© Panorama.it - Kimi Antonelli, chi è il bolognese che a 18 anni stupisce la Formula 1

Sotto il sole della Florida si accende la stella di. Un italiano davanti a tutti in1, un ragazzo di Bologna di soli 18a cui la Mercedes ha dato la pesante eredità di Lewis Hamilton. A Miami il ragazzo ha fatto il giro più veloce delle prove della Sprint e partirà davanti a tutti. Proprio Lewis Hamilton, il suo predecessore, gli ha fatto i complimenti: «Incredibile giro, felice per voi». A diciotto, e al suo sesto weekend di gara in1,ha lasciato il suo primo segno. Il percorso che ha davanti è ancora lungo, non mancheranno giorni difficili e periodi intensi, è tutto messo in conto. Maci teneva molto a lanciare un segnale, perché chi ambisce a fare la differenza di solito non impiega molto a finire sotto i riflettori, smentendo tutti i trattati scientifici sulla crescita del pilota perfetto. 🔗 Panorama.it