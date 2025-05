Kike Pérez dà vita alla Venezia con un obiettivo che alimenta il sogno della salvezza

Resiste a abbassare le braccia. In uno Una serie che brucia sotto, la squadra Veneziana ha aggiunto un punto prima del Torino Grazie a un obiettivo spagnolo Kike Pérez, che mantiene in vita la permanenza dell'attrezzatura. In assenza di tre giorni, quelli di Eusebio di Francesco Sono antepenati con 26 punti, ma sentono già il respiro del Lecce, che segna la salvezza con solo un altro.Il giocatore di Toledo, che sta attraversando il suo miglior tempo da quando è atterrato in Italia, è stato di nuovo decisivo. Al 33 ° minuto, Kike Pérez Raccolse una palla sciolta sul davanti, con un tocco se ne andò per due rivali e definito perfetto 0-1 Nell'incontro e dai ali al Venezia.

