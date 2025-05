Kevin de Bruyne porta il Manchester City in vantaggio dopo che i lupi dominano le prime fasi

Kevin de Bruyne ha segnato la sua penultima partita all'Etihad come giocatore di Manchester City con l'obiettivo di apertura mentre la squadra di Pep Guardiola ha cavalcato la fortuna per guidare i lupi.De Bruyne ha colpito 10 minuti prima dell'intervallo per dare al punteggio uno sguardo estremamente duro sul lato impressionante di Vitor Pereira.King Kevvvvvv !!! 1-0 #Mancità pic.twitter.comqgzivencbc– Manchester City (@ManCity) 2 maggio 2025I visitatori sono entrati in gioco sul retro di una serie vincente a sei partite in Premier League e lo hanno mostrato mentre accarezzavano la palla in modo assertivo.Wolves Spurn ChancesL'unica cosa che mancava dal loro gioco era un tocco assassino.

