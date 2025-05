Ketamina nell’auto A casa bazar della droga

Arrestato per detenzione ai fini dello spaccio, l'arresto del giovane di 22 anni, residente a Malnate, è stato convalidato ieri mattina al Tribunale di Busto Arsizio. Il ventiduenne è stato fermato a bordo della sua auto alla barriera di Gallarate sull'autostrada Milano-Varese dagli agenti della sottosezione della Polizia stradale di Busto Arsizio – Olgiate Olona, impegnati in un controllo intensificati durante il ponte del Primo Maggio. Il giovane ha subito manifestato nervosismo, i poliziotti hanno deciso di eseguire approfondimenti visto che ha precedenti per spaccio, i sospetti confermati, avendolo trovato in possesso di Ketamina. Il pubblico ministero di Busto Arsizio Nadia Calcaterra ha quindi ordinato una perquisizione anche a casa del giovane, nell'abitazione gli agenti trovano marijuana, hashish e anfetamine oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

