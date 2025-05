Kessie goal l'Al-Ahli vince la Champions asiatica | Kawasaki ko E ora può arrivare Ancelotti

Kessie goal, l'Al-Ahli vince la Champions asiatica: Kawasaki ko. E ora può arrivare Ancelotti - L`Al-Ahli è campione della AFC Champions League, la Champions League asiatica. Primo successo nella propria storia per i sauditi che hanno battuto per 2-0 i giapponesi. 🔗msn.com