Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme in un thriller romantico

Keanu Reeves e Sandra Bullock tornano a recitare insieme, a 31 anni da 'Speed' (1994) e a 19 da 'La casa sul lago del tempo' (2006), in un thriller romantico scritto da Noah Oppenheim, ancora senza titolo e in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios, che lo descrive come "propulsivo". Reeves e . 🔗 (Adnkronos) –tornano a recitare, a 31 anni da 'Speed' (1994) e a 19 da 'La casa sul lago del tempo' (2006), in unscritto da Noah Oppenheim, ancora senza titolo e in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios, che lo descrive come "propulsivo".e . 🔗 Periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme! - Amazon MGM Studios ha annunciato lo sviluppo di un nuovo film che avrà come protagonista la coppia composta da Keanu Reeves e Sandra Bullock. Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme, dopo il successo di Speed, in occasione di un thriller romantico ancora senza un titolo ufficiale. Il progetto è in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios, ma attualmente non sono stati svelati i dettagli relativi alla trama. 🔗movieplayer.it

Keanu Reeves e Sandra Bullock protagonisti di un thriller romantico per Amazon - Keanu Reeves e Sandra Bullock protagonisti di un thriller romantico per Amazon Gli attori Keanu Reeves e Sandra Bullock si riuniranno a trent’anni da Speed per recitare in un film thriller romantico ancora senza titolo in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios. Noah Oppenheim sta scrivendo la sceneggiatura, i cui dettagli sulla trama non sono stati resi noti. Il film, come anticipato, riunisce Reeves, Bullock e anche il produttore Mark Gordon dopo il loro lavoro insieme nel film di successo del 1994. 🔗cinefilos.it

Innamorarsi vivendo in epoche diverse. Succede a Keanu Reeves e Sandra Bullock in "La casa sul lago del tempo": perché vederlo stasera in tv - Se siete in vena di romanticismo allo stato puro, stasera in tv c’è il film che fa per voi. A patto di non aspettarsi altro che una struggente storia d’amore, La casa sul lago del tempo è la conclusione perfetta della giornata. Dove vedere “La casa sul lago del tempo”, in tv e in streaming Anche perché i protagonisti sono Keanu Reeves e Sandra Bullock. 🔗amica.it

Approfondimenti da altre fonti

Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme in un thriller romantico; Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme in un thriller romantico; Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme per un thriller romantico; Keanu Reeves e Sandra Bullock reciteranno di nuovo insieme!. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme in un thriller romantico - Keanu Reeves e Sandra Bullock tornano a recitare insieme, a 31 anni da 'Speed' (1994) e a 19 da 'La casa sul lago del tempo' (2006), in un thriller romantico scritto da Noah Oppenheim, ancora senza ... 🔗msn.com

Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme per un thriller romantico - Amazon MGM Studios ha messo in sviluppo un nuovo progetto: si tratta di un thriller romantico che vedrà riuniti sullo schermo Keanu Reeves e Sandra Bullock! 🔗msn.com

Keanu Reeves e Sandra Bullock tornano a recitare insieme in un thriller romantico: i dettagli - "Prima di morire penso che io e Keanu dobbiamo fare qualcosa davanti alla telecamera. Sembra che ci sia una sorta di richiamo, come se ci fosse qualcosa ... 🔗cinematographe.it