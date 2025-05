Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme in un thriller romantico

Keanu Reeves e Sandra Bullock tornano a recitare insieme, a 31 anni da 'Speed' (1994) e a 19 da 'La casa sul lago del tempo' (2006), in un thriller romantico scritto da Noah Oppenheim, ancora senza titolo e in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios, che lo descrive come "propulsivo".

