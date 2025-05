Kate Middleton la Principessa Charlotte ha ereditato una passione dalla nonna Diana

© Dilei.it - Kate Middleton, la Principessa Charlotte ha ereditato una passione dalla nonna Diana Principessa Charlotte si è sviluppata una passione che era della nonna Diana. L’unica figlia di Kate e William ha compiuto 10 anni il 2 maggio 2025 e si sta avvicinando molto al ricco mondo della danza. Un filo sottile che la connette alle sue origini e a quell’amatissima Principessa triste, mai dimenticata.Charlotte, la passione per la danzaKate Middleton ha svelato che sua figlia, la Principessa Charlotte, ha iniziato a seguire lezioni private di balletto. È seguita una volta a settimana all’interno di una rinomata scuola di danza, che trova spazio nell’area sud di Londra. La giovane adora esprimersi attraverso il movimento, risulta evidente. Sua madre ha infatti spiegato come alterni serenamente dal balletto al ritmo più vivace del tip-tap. 🔗 Può anche non averla mai incontrata ma il sangue non mente. È così che nella piccolasi è sviluppata unache era della. L’unica figlia die William ha compiuto 10 anni il 2 maggio 2025 e si sta avvicinando molto al ricco mondo della danza. Un filo sottile che la connette alle sue origini e a quell’amatissimatriste, mai dimenticata., laper la danzaha svelato che sua figlia, la, ha iniziato a seguire lezioni private di balletto. È seguita una volta a settimana all’interno di una rinomata scuola di danza, che trova spazio nell’area sud di Londra. La giovane adora esprimersi attraverso il movimento, risulta evidente. Sua madre ha infatti spiegato come alterni serenamente dal balletto al ritmo più vivace del tip-tap. 🔗 Dilei.it

