Kanye West fa causa al suo ex dentista | Diventato dipendente dal protossido d' azoto

© Ilgiornale.it - Kanye West fa causa al suo ex dentista: "Diventato dipendente dal protossido d'azoto" causato la rottura con Bianca Censori 🔗 Il rapper non potrebbe più fare a meno del gas usato come anestetico. La dipendenza avrebbeto la rottura con Bianca Censori 🔗 Ilgiornale.it

Kanye West ha pubblicato il suo nuovo album, “Donda 2”: c’è anche Kim Kardashian - Dopo averlo annunciato nel corso di una diretta streaming, Kanye West ha pubblicato Donda 2, seguito del suo album del 2021, Donda. La sua uscita era prevista all’inizio del 2022, ma il disco era poi stato caricato solo su Stem Player; ora, però, è disponibile anche sulle altre piattaforme. La versione attuale dell’opera include diciotto tracce, molte delle quali erano già presenti nell’edizione originale. 🔗metropolitanmagazine.it

Sinner, l’associazione di Djokovic attacca: “Trattamento di favore”. Poi fa causa all’Atp - Novak Djokovic ha rivolto le sue critiche a Jannik Sinner. Il campione serbo, tramite la sua associazione Professional Tennis Players Association (PTPA), sindacato da lui fondato, ha avviato un’azione legale contro le principali Federazioni del tennis. Questa causa prende spunto dal caso di presunto doping che ha coinvolto il tennista italiano. Nel documento di 163 […] L'articolo Sinner, l’associazione di Djokovic attacca: “Trattamento di favore”. 🔗sbircialanotizia.it

Kanye West e Bianca Censori, la causa contro l'ex dentista per via del protossido d'azoto - Leggi su Sky TG24 l'articolo Kanye West e Bianca Censori, la causa contro l'ex dentista per via del protossido d'azoto ... 🔗tg24.sky.it

Taylor Swift avrebbe fatto causa a Kanye: cosa sta succedendo - Secondo alcune fonti Taylor Swift avrebbe fatto causa a Kanye dopo gli spiacevoli post del rapper contro la cantautrice: cosa sta succedendo Taylor Swift starebbe prendendo seri provvedimenti legali ... 🔗ciakgeneration.it

Kanye West: «Kim Kardashian? Non mi fa vedere più i miei figli». Lei nega mentre lui parla dei rapporti omosessuali con il cugino killer - Kanye West , 47 anni, continua a far discutere. Lunedì 21 aprile 2025 è finito al centro del gossip per una presunta relazione incestuosa con il cugino – ora in prigione per ... 🔗msn.com