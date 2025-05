Juventus Women brilla Sobal | la polacca capocannoniere in B con 20 gol Piace all’estero

© Juventusnews24.com - Juventus Women, brilla Sobal: la polacca capocannoniere in B con 20 gol. Piace all’estero Juventus Women, brilla Sobal: la polacca capocannoniere in Serie B con 20 gol in 15 presenze. La giovane attaccante Piace all’esteroMagdalena Sobal è la rivelazione della Serie B femminile. Arrivata sotto traccia alla Juventus Women al termine del mercato estivo, la giovane attaccante polacca proveniente dal Pogon Tczew è stata subito girata con la formula del prestito al Brescia dove ha iniziato a giocare con regolarità da ottobre inoltrato.La classe 2004 (21 anni ancora da compiere) ha messo a segno 20 gol in sole 15 presenze che la rendono l’attuale capocannoniere del campionato cadetto. Una lega che è evidentemente destinata a lasciare in estate: ha molte richieste all’estero nei campionati di seconda fascia. L’idea della Juve è quella di non perderne il controllo, non è escluso che nelle prossime settimane possa farsi avanti anche qualche club di A. 🔗 di Mauro Munno: lain Serie B con 20 gol in 15 presenze. La giovane attaccanteMagdalenaè la rivelazione della Serie B femminile. Arrivata sotto traccia allaal termine del mercato estivo, la giovane attaccanteproveniente dal Pogon Tczew è stata subito girata con la formula del prestito al Brescia dove ha iniziato a giocare con regolarità da ottobre inoltrato.La classe 2004 (21 anni ancora da compiere) ha messo a segno 20 gol in sole 15 presenze che la rendono l’attualedel campionato cadetto. Una lega che è evidentemente destinata a lasciare in estate: ha molte richiestenei campionati di seconda fascia. L’idea della Juve è quella di non perderne il controllo, non è escluso che nelle prossime settimane possa farsi avanti anche qualche club di A. 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Infortunio Beccari: l’attaccante della Juventus Women si fa male in Nazionale. Problemi per Lenzini e Boattin. Ultime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Beccari, la giovane attaccante della Juventus Women ha patito uno stop con la Nazionale! Problemi anche per Lenzini e Boattin Tegola per la Juventus Women. Dopo l’infortunio occorso a Barbara Bonansea, i bianconeri sono costretti a perdere anche un altro elemento dell’attacco. Durante la sfida tra Svezia e Italia, partita valida per la Nations League, Chiara Beccari si è infortunata alla caviglia. 🔗juventusnews24.com

Serie A femminile, Juventus Women-Fiorentina 0-2. Gol e highlights - Seconda sconfitta stagionale in campionato per la Juventus Women, che cade in casa contro la Fiorentina con il punteggio di 0-2 nella terza gara della Poule Scudetto. Le viola colpiscono con una doppietta di Boquete e mettono in difficoltà le bianconere, che non riescono a trovare il gol... 🔗torinotoday.it

Juventus Women Primavera in finale di Viareggio Cup! Clamoroso 8-0 alla Spal, ecco com’è andata e l’avversaria all’ultimo atto - di Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera vola in finale di Viareggio Cup! Clamoroso 8-0 inflitta alla Spal, com’è andata e l’avversaria all’ultimo atto Dopo il 3-3 all’esordio con la Rappresentativa LND, la Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano polverizza la Spal con un netto 8-0 e vola in finale di Viareggio Cup. Per qualificarsi era necessario vincere con otto gol di scarto, alla luce di Spal-LND terminata 1-7: missione compiuta per le bianconere. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus Women, brilla Sobal: la polacca capocannoniere in B. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juventus Women batte il Milan: diventano Campionesse d’Italia con due giornate d’anticipo - BIELLA – Doppietta di Girelli contro il Milan allo stadio ‘Vittorio Pozzo’ di Biella e le ragazze della Juventus Women vincono il campionato di calcio Serie A femminile portando a casa, dopo due anni ... 🔗quotidianopiemontese.it

La Juventus Women su Instagram: "Unisciti a noi e brilla come stelle a6ain" - Le ragazze hanno deciso di festeggiare anche sul prato, come confermato nel post su Instagram della Juventus Women. Il messaggio in descrizione: "Unisciti a noi e brilla come stelle a6ain" ... 🔗m.tuttojuve.com

Juventus Women, le vittorie con la Roma - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “In scena il 13 aprile un match che è ormai un classico, fra bianconere e giallorosse. La Juventus ha ... 🔗msn.com