Juventus Vlahovic non se la sente | era già successo con Thiago Motta

Vlahovic non. 🔗 `Non se l`è sentita`. E ancora: `Non è al 100%`. Cosa vuol dire? Beh, un po` tra le righe, ma nemmeno tanto, vuol dire che Dusannon. 🔗 Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus verso l’addio? Dalla situazione relativa al contratto in scadenza nel 2026 ai piani futuri del club: cosa succederà a giugno Il futuro di Dusan Vlahovic pare essere sempre più lontano dalla Juventus. A confermarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che svela anche quelli che dovrebbero essere i piani del club bianconero in vista dell’estate ormai alle porte. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic, ci risiamo: dalla Serbia altra stoccata alla Juventus - L’attaccante serbo non gioca con i bianconeri, ma il ct Stojkovic lo ha convocato per la Nations League: nuova stoccata Ventitré minuti giocati. Ventitré minuti in tre gare, sono i numeri delle ultime uscite del calciatore con l’ingaggio più elevato della Serie A. Dusan Vlahovic ha perso la Juventus o meglio la Juventus ha deciso di fare a meno di lui. Vlahovic, ci risiamo: dalla Serbia altra stoccata alla Juventus (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Juventus, la squadra sente la pressione di giocare in casa? Thiago Motta rivela: «Qui c’è grande responsabilità ma giocare a calcio non deve diventare un peso. Altrimenti…» - di Redazione JuventusNews24Juventus, la squadra sente la pressione di giocare in casa? Thiago Motta rivela questo aneddoto in conferenza stampa alla vigilia dell’Atalanta Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera allo Stadium tra Juventus e Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni sulla pressione di giocare davanti al proprio pubblico. I GIOCATORI SENTONO IL PESO DI GIOCARE IN CASA – «Ci ho parlato, per vedere quanto ci tengono a fare le cose bene. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Juventus, Vlahovic non se la sente: era già successo con Thiago Motta; Tudor: Vlahovic e Koopmeiners out col Bologna; Vlahovic 'non se la sente', era già successo: ricordate a gennaio?; Juve, a Bologna ti giochi tutto! Kolo Muani? Io prendo Vlahovic. Su Yildiz e Cambiaso…. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, Vlahovic non se la sente: era già successo con Thiago Motta - `Non se l`è sentita`. E ancora: `Non è al 100%`. Cosa vuol dire? Beh, un po` tra le righe, ma nemmeno tanto, vuol dire che Dusan Vlahovic non è al meglio e che -. 🔗calciomercato.com

Bologna-Juventus, Tudor: "Vlahovic e Koopmeiners non saranno convocati" - Giornata di vigilia prima dello scontro diretto che può valere la Champions League. Domenica alle 20.45 al Dall'ara la Juventus si gioca tantissimo contro il Bologna, sfida introdotta in conferenza ... 🔗sport.sky.it

Juventus, Tudor: «Non ho mai giocato per un pareggio, vogliamo vincere a Bologna. Speravo di avere Vlahovic». - La Juve di Tudor non giocherà per il pareggio al Dall’Ara nello scontro diretto per il quarto posto contro il Bologna. Ma senza Koopmeiners e Vlahovic, oltre a Gatti, Kelly e ... 🔗msn.com