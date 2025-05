Juventus Tudor LIVE | "Vlahovic? Ci speravo ma non ce la fa non si è sentito al 100% Bologna conta tanto non tutto"

Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Bologna, in programma domenica sera. 🔗 Igor, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il, in programma domenica sera. 🔗 Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Juventus, Tudor LIVE: "Qui ogni partita è come una finale, anche il Lecce" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce, in programma domani sera alle 20.45 all`Allianz... 🔗calciomercato.com

Juventus-Genoa Streaming Gratis: il debutto di Tudor in Diretta Live - La sosta Nazionali è passata in archivio e la Serie A torna quindi a prendersi la scena, con la 30° giornata che ha preso finalmente il via. Uno degli anticipi di questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni e momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando di Juventus e Genoa, che si affronteranno oggi 29 marzo all’Allianz Stadium alle 18:00. L’andata si è conclusa con il risultato di 3-0 in favore dei bianconeri, grazie ad una super prestazione di Dusan Vlahovic. 🔗sololaroma.it

Juventus Genoa 1-0 LIVE: ammonito Tudor! - Allo Stadium, il match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025 tra Juventus e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juventus Genoa, valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS GENOA SU JUVENTUSNEW24.COM 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Juventus Tudor LIVE | Vlahovic non ce la fa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, Tudor LIVE - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Bologna, in programma domenica sera alle 20.45 e valevole. 🔗msn.com

Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole verso Bologna-Juventus - La Juventus, nella giornata di domani, affronterà la partita più delicata di tutta la sua stagione. I bianconeri, allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, si giocheranno un pezzo fondamentale ... 🔗jmania.it

Juventus, Tudor LIVE: "Qui ogni partita è come una finale, anche il Lecce" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce, in programma domani sera alle 20.45 all'Allianz Stadium e valevole per la 32esima giornata di ... 🔗msn.com