Juventus la conferenza pre Bologna di Tudor | Niente da fare per Vlahovic | LIVE

© Calciomercato.it - Juventus, la conferenza pre Bologna di Tudor: “Niente da fare per Vlahovic” | LIVE Juventus domani attesa dallo scontro diretto contro il Bologna: le dichiarazioni in conferenza stampa di Igor TudorMomento cruciale e decisivo del campionato, con la Juventus che in queste ultime quattro giornate si gioca l’accesso alla prossima Champions League.Igor Tudor – Calciomercato.itObiettivo minimo a inizio stagione e con il piazzamento tra le prime quattro in classifica che passa dallo scontro diretto di domani sera in casa del Bologna. Igor Tudor, allenatore della Juve, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match del Dall’Ara.“Vlahovic oggi ha provato ma purtroppo Niente da fare, non ce la fa. Non al 100% e al pari di Yildiz, Gatti e Koopmeiners non sarà disponibile”.In aggiornamento L'articolo Juventus, la conferenza pre Bologna di Tudor: “Niente da fare per Vlahovic” LIVE proviene da CalcioMercato. 🔗 Ladomani attesa dallo scontro diretto contro il: le dichiarazioni instampa di IgorMomento cruciale e decisivo del campionato, con lache in queste ultime quattro giornate si gioca l’accesso alla prossima Champions League.Igor– Calciomercato.itObiettivo minimo a inizio stagione e con il piazzamento tra le prime quattro in classifica che passa dallo scontro diretto di domani sera in casa del. Igor, allenatore della Juve, è intervenuto instampa alla vigilia del match del Dall’Ara.“oggi ha provato ma purtroppoda, non ce la fa. Non al 100% e al pari di Yildiz, Gatti e Koopmeiners non sarà disponibile”.In aggiornamento L'articolo, lapredi: “daperproviene da CalcioMercato. 🔗 Calciomercato.it

Su altri siti se ne discute

Juventus, la conferenza stampa pre Bologna di Tudor | LIVE - La Juventus domani attesa dallo scontro diretto contro il Bologna: le dichiarazioni in conferenza stampa di Igor Tudor Momento cruciale e decisivo del campionato, con la Juventus che in queste ultime quattro giornate si gioca l’accesso alla prossima Champions League. Igor Tudor – Calciomercato.itObiettivo minimo a inizio stagione e con il piazzamento tra le prime quattro in classifica che passa dallo scontro diretto di domani sera in casa del Bologna. 🔗calciomercato.it

Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Serie A - di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: ecco quando parla l’allenatore della squadra bianconera prima della sfida di Serie A La Juve di Igor Tudor torna in campo domenica sera per la sfida contro il Bologna dopo la vittoria contro il Monza. Una partita fondamentale per la lotta al quarto posto. Come appreso da Juventusnews24.com, la conferenza stampa di Tudor per la sfida contro i felsinei si terrà domani, sabato 3 maggio 2025 alle ore 14:00. 🔗juventusnews24.com

Vanoli, conferenza stampa Bologna Torino: le parole pre gara - Vanoli in conferenza stampa pre Bologna Torino, ecco le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match valido per la giornata numero 25 di Serie A Altra settimana che si avvia alla conclusione, altro weekend di Serie A in arrivo. Domani, ad aprire le danze alla giornata numero 25 del massimo campionato italiano, ci penserà Paolo […] 🔗calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus, la conferenza stampa pre Bologna di Tudor | LIVE; Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: le sue parole; Juventus, la conferenza di Tudor verso il Bologna LIVE; Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: data e orario. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tudor, diretta conferenza Bologna-Juventus: le dichiarazioni - A breve tutte le dichiarazioni in tempo reale del tecnico bianconero in vista dell'importante snodo Champions League ... 🔗tuttosport.com

Juventus, Tudor LIVE - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Bologna, in programma domenica sera alle 20.45 e valevole. 🔗msn.com

Conferenza stampa Tudor LIVE: le parole verso Bologna-Juventus - La Juventus, nella giornata di domani, affronterà la partita più delicata di tutta la sua stagione. I bianconeri, allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna, si giocheranno un pezzo fondamentale ... 🔗jmania.it