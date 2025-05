Juventus contro il Bologna ci si dovrà affidare soprattutto a questa giocata! I bianconeri primeggiano in una speciale classifica da quando c’è Tudor in panchina Il dato

© Juventusnews24.com - Juventus, contro il Bologna ci si dovrà affidare soprattutto a questa giocata! I bianconeri primeggiano in una speciale classifica da quando c’è Tudor in panchina. Il dato Juventus, contro il Bologna i bianconeri dovranno affidarsi a una giocata che funziona molto bene da quando c’è Igor Tudor: la statisticaTiri dalla distanza cercasi. La Juventus sembra diventata una squadra in grado di essere pericolosa anche da lontano, soprattutto da quando è arrivato Igor Tudor. Il dato, che proponiamo alla vostra attenzione, lo dimostra.dato – «Da quando Igor Tudor siede sulla panchina bianconera (30ª giornata), la Juventus è l’unica squadra ad avere realizzato più di un gol da fuori area (due, Manuel Locatelli contro la Roma e Nicolás González contro il Monza); i bianconeri hanno tentato 27 conclusioni dalla distanza in questo periodo (come l’Empoli): meno solo di Lecce (37), Milan (31) e Como (28) in Serie A.». .com 🔗 ildovranno affidarsi a unache funziona molto bene dac’è Igor: la statisticaTiri dalla distanza cercasi. Lasembra diventata una squadra in grado di essere pericolosa anche da lontano,daè arrivato Igor. Il, che proponiamo alla vostra attenzione, lo dimostra.– «DaIgorsiede sullabianconera (30ª giornata), laè l’unica squadra ad avere realizzato più di un gol da fuori area (due, Manuel Locatellila Roma e Nicolás Gonzálezil Monza); ihanno tentato 27 conclusioni dalla distanza in questo periodo (come l’Empoli): meno solo di Lecce (37), Milan (31) e Como (28) in Serie A.». .com 🔗 Juventusnews24.com

Novellino non crede nella Juventus: «Mi ha deluso molto quest’anno, mi sarei aspettato decisamente di più! Sarà dura contro Lazio e Bologna per la Champions» - di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la Juventus Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus. PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? La rivelazione sulle sue condizioni e su cosa può accadere dopo lo sfogo social - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus, potrebbe non essere convocato contro il Bologna? Le dichiarazioni di Gianni Balzarini sul bianconero Il giornalista Gianni Balzarini ha commentato quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz dopo lo sfogo sui social concentrandosi sulla possibile presenza in Bologna–Juve. PAROLE – «Douglas Luiz è andato oltre, molto semplice. Questo mi porta a pensare che per la prossima partita non verrà convocato, vediamo. 🔗juventusnews24.com

Bologna in corsa per la Champions: sfide decisive contro Juventus e Milan - Come sta, a salute, un Bologna che in campionato a 360 minuti dalla meta in teoria dovrebbe correre verso un traguardo chiamato Champions League? Malino, se si cercano le risposte nel primo tempo. Meglio, se invece il focus è sui secondi quarantacinque minuti. "Nel primo tempo loro sono partiti forte – ammette Vincenzo Italiano in sala stampa –, ma ce lo aspettavamo: venivano da cinque sconfitte e giocavano davanti ai loro tifosi. 🔗sport.quotidiano.net

