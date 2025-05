Juventus a Bologna per la Champions Tudor Si deciderà tanto

© Ilgiornaleditalia.it - Juventus a Bologna per la Champions, Tudor "Si deciderà tanto" Champions. La Juventus a Bologna si giocherà tanto per il suo obiettivo, ma è chiaro che non è l'ultima spiaggia. Soprattutto perché un punto avanti sono proprio i bianconeri rispetto ai rossoblù. Tudor, però, dovrà fare 🔗 "Vlahovic out, oggi ha provato e non ce la fa. Non è al 100%" TORINO - Scontro. Lasi giocheràper il suo obiettivo, ma è chiaro che non è l'ultima spiaggia. Soprattutto perché un punto avanti sono proprio i bianconeri rispetto ai rossoblù., però, dovrà fare 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Juventus si prende un punto, contro la Roma è 1-1: Tudor 4° con il Bologna, Ranieri resta a -3 dalla Champions - Finisce 1-1 e la Champions League resta possibile per tutti, comprese le inseguitrici, con sei squadre in 4 punti, dai 58 dell`Atalanta ai 52... 🔗calciomercato.com

La Juventus si affida a Tudor per la Champions: ecco come giocherà | CM.IT - La sosta delle nazionali riconsegnerà la Juventus con un nuovo allenatore. Affondato definitivamente Thiago Motta, i bianconeri si affidano a Igor Tudor per qualificarsi alla prossima Champions League È iniziata la primavera, la natura sboccia in una nuova vita e anche la Juventus segue questo trend di rinascita. È finita anzitempo l’avventura di Thiago Motta, che si conclude con un bilancio complessivo negativo e insufficiente, e si apre la corsa alla prossima Champions League: vietato sbagliare. 🔗calciomercato.it

Novellino non crede nella Juventus: «Mi ha deluso molto quest’anno, mi sarei aspettato decisamente di più! Sarà dura contro Lazio e Bologna per la Champions» - di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la Juventus Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus. PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Juventus, la conferenza di Tudor verso il Bologna LIVE; Bologna-Juve, Tudor cambia così: da Savona a Cambiaso e Conceicao; Juventus in emergenza a Bologna, Tudor come Motta: ha i giocatori contati. Ma la Champions non può attendere; Bologna-Juventus sfida Champions: i rossoblù per sfatare il tabù bianconero, in quota Tudor si.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus: Tudor 'a Bologna si decide tanto, non tutto' - "La partita di domani può decidere tanto, ma non tutto": a domanda secca su quanto possa incidere questo Bologna-Juventus in chiave qualificazione in Champions, il tecnico Igor Tudor risponde così. (A ... 🔗ansa.it

Tudor, diretta conferenza Bologna-Juventus: le dichiarazioni - A breve tutte le dichiarazioni in tempo reale del tecnico bianconero in vista dell'importante snodo Champions League ... 🔗tuttosport.com

Juventus a Bologna per la Champions, Tudor “Si deciderà tanto” - TORINO (ITALPRESS) - Scontro Champions. La Juventus a Bologna si giocherà tanto per il suo obiettivo, ma è chiaro che non è l'ultima spiaggia. Soprattut ... 🔗italpress.com