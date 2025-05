Juve Tudor | Mai giocato per il pareggio Condizioni Vlahovic? Ecco la decisione

© Calcionews24.com - Juve, Tudor: «Mai giocato per il pareggio. Condizioni Vlahovic? Ecco la decisione» Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida al Bologna. Tutti i dettagli in merito Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista di Bologna-Juve. COME STA LA SQUADRA – «Di assenti c’è Kenan che sappiamo, Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e anche Vlahovic che purtroppo oggi ha provato e non . 🔗 Le parole di Igor, allenatore della, nella conferenza stampa in vista della sfida al Bologna. Tutti i dettagli in merito Igorha parlato in conferenza stampa in vista di Bologna-. COME STA LA SQUADRA – «Di assenti c’è Kenan che sappiamo, Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e ancheche purtroppo oggi ha provato e non . 🔗 Calcionews24.com

Varriale promuove la Juve di Tudor: «Sembra un’altra squadra rispetto a quella di Thiago Motta. Dico questo sul pareggio di Roma» - di Redazione JuventusNews24Varriale sulla Juve di Tudor: «Sembra un’altra squadra». Il commento del giornalista dopo Roma-Juventus Enrico Varriale, su X, ha commentato così Roma–Juve. Le sue dichiarazioni sul big match dell’Olimpico pareggiato con il risultato di 1-1. VARRIALE – «Finisce 1-1 all’Olimpico, pari giusto ma che soddisfa poco Roma e Juventus. Ranieri indovina la mossa per riequilibrare il risultato, ma i bianconeri cercano di più la vittoria. 🔗juventusnews24.com

Conferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: «Vlahovic e Koopmeiners out. Partita che decide tanto ma non tutto, non giocheremo per il pareggio» - di Marco BaridonConferenza stampa Tudor pre Bologna Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 35ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro il Monza, la Juve è pronta a tornare in campo domenica sera in casa del Bologna. Nel giorno della vigilia, sabato 3 maggio, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alle 14.00 per presentare il match davanti ai media. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è! - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della Juve. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatore bianconero si assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube. TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea ... 🔗juventusnews24.com

Juventus: Tudor 'a Bologna si decide tanto, non tutto' - "La partita di domani può decidere tanto, ma non tutto": a domanda secca su quanto possa incidere questo Bologna-Juventus in chiave qualificazione in Champions, il tecnico Igor Tudor risponde così. (A ... 🔗ansa.it

Juventus, Tudor: "Non ho mai giocato per il pareggio e così sarà con il Bologna. Vlahovic è out" - CALCIO - Domenica 4 maggio 2025, il Bologna ospita la Juventus allo stadio Renato Dall’Ara per la 35ª giornata di Serie A, con calcio d’inizio alle ore ... 🔗eurosport.it

Juventus a Bologna per la Champions, Tudor "Si deciderà tanto" - TORINO - Scontro Champions. La Juventus a Bologna si giocherà tanto per il suo obiettivo, ma è chiaro che non è l'ultima spiaggia. Soprattutto perché un punto avanti sono proprio i bianconeri rispetto ... 🔗laprovinciacr.it