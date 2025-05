Juve Sassuolo Primavera 1-1 LIVE | i bianconeri reagiscono traversa di Merola e grande tiro di Savio

© Juventusnews24.com - Juve Sassuolo Primavera 1-1 LIVE: i bianconeri reagiscono, traversa di Merola e grande tiro di Savio Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 2024/25 La Juve Primavera il Sassuolo nel trentaseiesimo turno di campionato. segue LIVE il match. Juve Sassuolo Primavera 1-1: sintesi e moviola 1? FISCHIO D'INZIO – È cominciata la sfida di Vinovo! 2? Problema per Djahl – Piccolo problema alla spalla per il bianconero, che però sembra in grado di proseguire 7? Controllo Sassuolo – Sono gli ospiti a controllare la gara in queste primissime battute. bianconeri in attesa 10? Occasione Juve – Djahl e Vacca provano a costruire un'occasione sulla fascia destra. Azione un po' confusa, il Sassuolo riesce a liberare non senza affanni 15? Colpo di testa Frangella – Ottima trama qui dei neroverdi, con Frangella che prova a concludere di testa.

Primavera - Oggi alle 11 i viola cercano punti per rilanciarsi. Al Viola Park arriva la Juve. Obiettivo tornare a vincere - L’obiettivo è tornare alla vittoria prima possibile: l’occasione migliore per la Primavera arriverà già questa mattina alle 11, quando al Viola Park arriverà la Juventus. I viola, reduci da due ko consecutivi tra mille rimpianti con Sassuolo e Inter (che hanno costretto la squadra di Galloppa a scendere dal primo al terzo posto, dunque fuori dalla qualificazione diretta alle semifinali scudetto), contano di tornare a fare bottino pieno al cospetto dei bianconeri, che invece nell’ultimo turno di campionato hanno battuto con un rocambolesco 4-3 il Torino al 94’. 🔗sport.quotidiano.net

