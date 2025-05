Juve Sassuolo Primavera 1-0 LIVE | bianconeri in grande difficoltà ospiti ancora vicini al pareggio

© Juventusnews24.com - Juve Sassuolo Primavera 1-0 LIVE: bianconeri in grande difficoltà, ospiti ancora vicini al pareggio Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202425La Juve Primavera il Sassuolo nel trentaseiesimo turno di campionato. segue LIVE il match.Juve Sassuolo Primavera 1-0: sintesi e moviola1? FISCHIO D’INZIO – È cominciata la sfida di Vinovo!2? Problema per Djahl – Piccolo problema alla spalla per il bianconero, che però sembra in grado di proseguire7? Controllo Sassuolo – Sono gli ospiti a controllare la gara in queste primissime battute. bianconeri in attesa10? Occasione Juve – Djahl e Vacca provano a costruire un’occasione sulla fascia destra. Azione un po’ confusa, il Sassuolo riesce a liberare non senza affanni15? Colpo di testa Frangella – Ottima trama qui dei neroverdi, con Frangella che prova a concludere di testa. 🔗 : sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202425Lailnel trentaseiesimo turno di campionato. segueil match.1-0: sintesi e moviola1? FISCHIO D’INZIO – È cominciata la sfida di Vinovo!2? Problema per Djahl – Piccolo problema alla spalla per il bianconero, che però sembra in grado di proseguire7? Controllo– Sono glia controllare la gara in queste primissime battute.in attesa10? Occasione– Djahl e Vacca provano a costruire un’occasione sulla fascia destra. Azione un po’ confusa, ilriesce a liberare non senza affanni15? Colpo di testa Frangella – Ottima trama qui dei neroverdi, con Frangella che prova a concludere di testa. 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juve Sassuolo Primavera 0-0 LIVE: è cominciata la sfida di Vinovo! - di Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 2024/25 La Juve Primavera il Sassuolo nel trentaseiesimo turno di campionato. Juventusnews24 segue LIVE il match. Juve Sassuolo Primavera 0-0: sintesi e moviola 1? FISCHIO D’INZIO – È cominciata la sfida di Vinovo! Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLE Juve Sassuolo Primavera 0-0: risultato e tabellino Juventus: Radu, Martinez Crous, Boufandar, Ripani, Crapisto, Vacca, Verde, Pagnucco (C), Finocchiaro, ... 🔗juventusnews24.com

Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca - di Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 2024/25 La Juve Primavera il Sassuolo nel trentaseiesimo turno di campionato. Juventusnews24 segue LIVE il match. Juve Sassuolo Primavera 0-0: sintesi e moviola Aggiornamenti a partire dalle 13.00 Migliore in campo Juve: a fine primo tempo PAGELLE Juve Sassuolo Primavera 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali Leggi su Juventusnews24. 🔗juventusnews24.com

Arbitro Juve Sassuolo Primavera, designata la terna arbitrale per la sfida del JTC! I nomi scelti per questa sfida valida per la terz’ultima giornata di Primavera 1! - di Redazione JuventusNews24Arbitro Juve Sassuolo Primavera, è stata designata la terna arbitrale per la sfida del JTC! I nomi scelti per questa sfida Sono stati scelti gli arbitri che dirigeranno la sfida tra Juve Primavera e Sassuolo. In vista di questa gara, valida per la terz’ultima giornata del campionato di Primavera 1, l’AIA ha designato i seguenti nomi. Nello specifico trattasi di Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Primavera 1 Femminile | Semifinale Scudetto | Juventus-Sassuolo, la partita; Juventus.com - Juve-Sassuolo Primavera, dove vederla in TV; Primavera 1 | Sassuolo-Juventus 2-1 | Match report, parole di Bigica, highlights e fotogallery; Primavera femminile. La Final Four del Viola Park in diretta su Vivo Azzurro TV. Si parte domenica con Juve-Sassuolo e Inter-Roma.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca - Juve Sassuolo Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 2024/25 La Juve Primavera il Sassuolo nel trentaseiesimo turno di cam ... 🔗juventusnews24.com

Diretta Juventus Sassuolo Primavera/ Streaming video tv, match ad alta quota (3 maggio 2025) - Diretta Juventus Sassuolo Primavera, streaming video tv: i bianconeri cercano di rialzare la china dopo il brutto recente periodo (3 maggio 2025) ... 🔗ilsussidiario.net

Pagelle Juve Sassuolo Primavera: i voti ai protagonisti del match - Pagelle Juve Sassuolo Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 36ª giornata di campionato 2024/25 Pagelle Juve Sassuolo Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del ... 🔗juventusnews24.com