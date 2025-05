Juve rinnovo McKennie | per Tuttosport è fatta per il prolungamento Tutti i dettagli dell’accordo

© Calcionews24.com - Juve, rinnovo McKennie: per Tuttosport è fatta per il prolungamento. Tutti i dettagli dell’accordo rinnovo McKennie Juve, il prolungamento è cosa fatta: nuova scadenza e aumento d’ingaggio, i dettagli del nuovo accordo del centrocampista Weston McKennie è pronto a rinnovare il suo contratto con la Juve. Il centrocampista, che ha convinto il club per spirito di sacrificio e duttilità, si appresta a prolungare il suo attuale accordo. Come svelato . 🔗 , ilè cosa: nuova scadenza e aumento d’ingaggio, idel nuovo accordo del centrocampista Westonè pronto a rinnovare il suo contratto con la. Il centrocampista, che ha convinto il club per spirito di sacrificio e duttilità, si appresta a prolungare il suo attuale accordo. Come svelato . 🔗 Calcionews24.com

McKennie-Juve, tira e molla finito: i retroscena sul rinnovo del jolly; Rinnovo McKennie Juve, il prolungamento è cosa fatta; McKennie rinnova con la Juventus: cifre e durata, i dettagli dell'accordo; McKennie, alta fedeltà Juve: nuove cifre e durata del rinnovo più meritato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

