Juve arriva il rinnovo | dopo Gatti tocca al pilastro bianconero

© Rompipallone.it - Juve, arriva il rinnovo: dopo Gatti tocca al pilastro bianconero Juve, ecco un altro rinnovo dopo quello di Federico Gatti: firma fino al 2028 un pilastro bianconeroLa Juventus lavora anche e soprattutto al di fuori del campo. Cristiano Giuntoli si muove con grande velocità sul mercato, con focus sull’attuale rosa da sistemare. Prima di intervenire sugli acquisti da effettuare, infatti, c’è da mettere ordine nella rosa attuale. Ed il football director lo sta facendo attraverso i rinnovi.In primis quello di Gatti: il difensore firmerà fino al giugno del 2030: accordo trovato, c’è solo da rendere il tutto ufficiale. Il centrale, però, in caso di offerta interessante, potrebbe anche lasciare Torino a fine stagione. Definita la situazione con il difensore, però, Giuntoli sta invece per blindare un calciatore che nell’ultima stagione è diventato un vero e pilastro della Juve. 🔗 , ecco un altroquello di Federico: firma fino al 2028 unLantus lavora anche e soprattutto al di fuori del campo. Cristiano Giuntoli si muove con grande velocità sul mercato, con focus sull’attuale rosa da sistemare. Prima di intervenire sugli acquisti da effettuare, infatti, c’è da mettere ordine nella rosa attuale. Ed il football director lo sta facendo attraverso i rinnovi.In primis quello di: il difensore firmerà fino al giugno del 2030: accordo trovato, c’è solo da rendere il tutto ufficiale. Il centrale, però, in caso di offerta interessante, potrebbe anche lasciare Torino a fine stagione. Definita la situazione con il difensore, però, Giuntoli sta invece per blindare un calciatore che nell’ultima stagione è diventato un vero edella. 🔗 Rompipallone.it

Gil Puche Juve, tutta la gioia dopo il rinnovo: «Grato al club per la fiducia riposta in me» – FOTO - di Redazione JuventusNews24Gil Puche Juve: il messaggio del difensore della Juventus Next Gen dopo il rinnovo fino al 2028 con i bianconeri Javier Gil Puche ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028. Attraverso il suo profilo Instagram, il difensore classe 2006 della Juventus Next Gen ha voluto esprimere tutta la propria gioia con queste parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Javier Gil (@javier5gil) PAROLE – «Orgoglioso di rinnovare con la Juventus. 🔗juventusnews24.com

Perin Juve, svolta clamorosa dopo il rinnovo: il portiere bianconero può partire in estate! Le ultimissime sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24Perin Juve, svolta clamorosa dopo il recente rinnovo del contratto: il portiere bianconero potrebbe partire in estate! Le ultimissime sul suo futuro Arrivano aggiornamenti per certi versi anche sorprendenti per quanto riguarda il futuro di Mattia Perin, che non da molto tempo ha rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2027. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport non è da escludere che il portiere bianconero possa lasciare il club bianconero in estate. 🔗juventusnews24.com

