Juve a rischio il riscatto di Conceicao Ci pensano Roma e Milan

© Sport.quotidiano.net - Juve, a rischio il riscatto di Conceicao. Ci pensano Roma e Milan riscatto di Francisco Conceicao è in forte dubbio e un paio di club italiani si sono mossi sul portoghese. E’ una fase in cui alla Juve tutto è in discussione. Roma e Milan su Conceicao: la Juve ha tempo fino a luglioA Bologna potrebbe toccare proprio a Conceicao data l’assenza di Kenan Yildiz e chissà che il portoghese non possa mandare un segnale. 🔗 Torino, 3 maggio 2205 – Domenica sera la sfida al Bologna, in piena emergenza, dietro le quinte le strategie di mercato per il futuro. Igor Tudor al Dall’Ara dovrà fare di necessità virtù senza nemmeno Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners, che non hanno recuperato dal fastidio muscolare il primo e dall’infiammazione al tendine il secondo, in uno scontro diretto che vale un pezzo di Champions League e un pezzo di 60-70 milioni di euro di ricavi. Utili, questi ultimi, per intervenire in estate sul mercato in entrata. Anche per questo motivo, allo stato attuale delle cose, ildi Franciscoè in forte dubbio e un paio di club italiani si sono mossi sul portoghese. E’ una fase in cui allatutto è in discussione.su: laha tempo fino a luglioA Bologna potrebbe toccare proprio adata l’assenza di Kenan Yildiz e chissà che il portoghese non possa mandare un segnale. 🔗 Sport.quotidiano.net

Conceicao Juve, permanenza in bilico: anche la conferma dell’esterno portoghese è a rischio! Riscatto dal Porto ad una condizione. I dettagli - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve, permanenza in bilico: Champions decisiva per l’esterno portoghese attualmente in prestito dal Porto Focus de La Gazzetta dello Sport sul futuro dei calciatori della Juventus attualmente in prestito a Torino. Solo Pierre Kalulu è sicuro della conferma a partire dalla prossima stagione: il difensore verrà riscattato dal Milan per 14 milioni di euro. Renato Veiga dovrebbe tornare al Chelsea, così come Kolo Muani che è sempre più in bilico dopo l’esonero di Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: a rischio il riscatto di Conceicao, i bianconeri ci provano per David - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, a rischio il riscatto dei quattro bianconeri! Da Kalulu a Renato Veiga passando per Conceicao e Kolo Muani: chi resta e chi parte - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, a rischio il riscatto dei quattro bianconeri! Da Kalulu a Renato Veiga passando per Conceicao e Kolo Muani: il punto sul loro futuro La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro dei calciatori della Juventus attualmente in prestito a Torino e per i quali nelle prossime settimane andrà definita la situazione. Un solo giocatore è praticamente certo di essere riscatto: si tratta di Kalulu, che in estate diventerà un calciatore interamente della Vecchia Signora. 🔗juventusnews24.com

