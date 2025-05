© Sport.quotidiano.net - JUstDO Team Modena trionfa ai campionati nazionali UISP 2025 con 23 medaglie

Con 8 ori, 6 argenti e 9 bronzi,, nota squadra modenese di judo, si classifica prima ai. Con anni di risultati alle spalle e partecipazioni a competizioni inter, la squadra ha raggiunto il traguardo più importante della stagione sabato 26 e domenica 27 aprile, al Playhall di Riccione, totalizzando 186 punti e 24 vittorie nelle categorie esordienti, cadetti, junior e senior, 23 delle quali premiate sul podio e un quinto posto. Un traguardo importante per la società, che non è passato inosservato nemmeno al sindaco Massimo Mezzetti.Lunedì, infatti, il Comune diha voluto esprimere il proprio apprezzamento convocando ufficialmente allenatori e atleti presso il municipio. Ad accoglierli è stato l’assessore allo Sport, Andrea Bortolamasi, che a nome dell’intera amministrazione ha rivolto loro un discorso di congratulazioni, consegnando un gagliardetto giallo e blu come simbolo di riconoscimento per il risultato raggiunto e scattando una fotografia con la squadra. 🔗 Sport.quotidiano.net