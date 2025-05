Jurassic World Rebirth il regista parla di dinosauri mostruosi | Come un T-rex che fa sesso con un Rancor

Jurassic World Rebirth, il regista parla di dinosauri mostruosi: "Come un T-rex che fa sesso con un Rancor" regista di Jurassic World Rebirth, Gareth Edwards ha parlato più approfonditamente dei dinosauri mutanti del film, descrivendo il D-Rex Come un incrocio tra un dipinto di H.R. Giger e un Rancor. Jurassic World Rebirth si prepara a scuotere l'estate con un ritorno alle origini del franchise e l'aggiunta di nuovi dinosauri mutanti, tra cui l'inquietante D-Rex e i temibili Mutadonti alati. Il regista Gareth Edwards e lo sceneggiatore David Koepp promettono un mix tra avventura classica e body horror giurassico, con creature deformi, ma capaci di suscitare anche empatia. Jurassic World Rebirth: mostri preistorici e orrori genetici Gareth Edwards si allontana dal minimalismo di The Creator per gettarsi nella giungla più selvaggia del blockbuster: Jurassic World - La Rinascita, in uscita il 2 luglio, promette un ritorno all'impronta avventurosa del franchise.

