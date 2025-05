Julian Alvarez salvato da un cartellino rosso inesistente | nuova polemica arbitrale in Liga

Alvarez contro l'Alavez ma poi ci ripensa richiamato dal VAR: in Spagna continuano le proteste contro gli arbitri in un clima di tensione. 🔗 L'arbitro espelle Jualincontro l'Alavez ma poi ci ripensa richiamato dal VAR: in Spagna continuano le proteste contro gli arbitri in un clima di tensione. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Rigore Julian Alvarez, furia Atletico Madrid: la risposta della UEFA! - Il rigore di Julian Alvarez annullato in Atletico Madrid-Real Madrid ha scatenato le polemiche dei Colchoneros. La UEFA ha voluto dare una spiegazione. L’EPISODIO – La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale, ha regalato emozioni forti e tante polemiche. La tensione è salita alle stelle, culminando in un finale al cardiopalma. Il clamoroso episodio del penalty annullato a Julian Alvarez, durante la fatidica lotteria, ha fatto discutere gli appassionati, con il VAR che ha scatenato polemiche e reazioni infuocate, soprattutto ... 🔗inter-news.it

Cassano snobba Lautaro Martinez: «Julian Alvarez lo preferisco a lui, ecco perché» - di RedazioneCassano si è espresso su Julian Alvarez, le dichiarazioni dell’ex Inter sul capitano nerazzurro Lautaro Martinez L’ex attaccante dell’Inter Antonio Cassano, nel corso della solita puntata di Viva El Futbol, spiega il suo punto di vista su Lautaro Martinez e Julian Alvarez dell’Atletico Madrid. E questa volta tocca scegliere se meglio Julian Alvarez o Lautaro Martinez, capitano dell’Inter. 🔗internews24.com

Il video del rigore di Julian Alvarez in Champions sembra manipolato: le prove mostrate in tv - Il parere di un tecnico esperto di montaggio sta facendo molto discutere in Spagna: avrebbe individuato alcune incongruenze nella sequenza proposta dalla Uefa: "Ci sono due cose che mi lasciano molto perplesso".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Julian Alvarez salvato da un cartellino rosso inesistente: nuova polemica arbitrale in Liga - L'arbitro espelle Jualin Alvarez contro l'Alavez ma poi ci ripensa richiamato dal VAR: in Spagna continuano le proteste contro gli arbitri in un clima ... 🔗fanpage.it