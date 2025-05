Jeremy Renner spiega perché la seconda stagione di Hawkeye non si farà

© Metropolitanmagazine.it - Jeremy Renner spiega perché la seconda stagione di Hawkeye non si farà Jeremy Renner spiega il motivo per cui la seconda stagione di Hawkeye non è mai stata realizzata, e i suoi commenti probabilmente faranno arrabbiare i fan. Durante un’apparizione al podcast High Performance, l’attore ha parlato delle conversazioni avute con lo studio sulla possibilità di tornare per un’altra stagione della serie TV. Renner ha rivelato di aver rifiutato un’offerta a causa di un disaccordo sullo stipendio. Quando la Disney si è rivolta a lui, a Renner è stata offerta metà dello stipendio che aveva guadagnato per la prima stagione di Hawkeye. Non impressionato, Renner ha scelto di rinunciare. Si è assicurato di chiarire che la colpa era dei contabili della Disney, non dei Marvel Studios. “Mi hanno chiesto di fare la seconda stagione e mi hanno offerto metà dei soldi“, ha detto Renner. 🔗 La star Marvelil motivo per cui ladinon è mai stata realizzata, e i suoi commenti probabilmente faranno arrabbiare i fan. Durante un’apparizione al podcast High Performance, l’attore ha parlato delle conversazioni avute con lo studio sulla possibilità di tornare per un’altradella serie TV.ha rivelato di aver rifiutato un’offerta a causa di un disaccordo sullo stipendio. Quando la Disney si è rivolta a lui, aè stata offerta metà dello stipendio che aveva guadagnato per la primadi. Non impressionato,ha scelto di rinunciare. Si è assicurato di chiarire che la colpa era dei contabili della Disney, non dei Marvel Studios. “Mi hanno chiesto di fare lae mi hanno offerto metà dei soldi“, ha detto. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Jeremy Renner spiega perché la seconda stagione di Hawkeye non è ancora stata realizzata (e vi farà arrabbiare con la Disney) - La star Marvel, Jeremy Renner, ha spiega il motivo, decisamente discutibile, per cui la seconda stagione di Hawkeye non è ancora stata realizzata, e i suoi commenti probabilmente faranno arrabbiare i fan della Disney. Durante un’intervista al podcast High Performance, l’attore ha parlato delle conversazioni avute con lo studio riguardo alla possibilità di tornare per un’altra stagione della serie televisiva. 🔗nerdpool.it

Hawkeye – Stagione 2 si farà senza Jeremy Renner, Hailee Steinfeld sarà la protagonista [RUMOR] - Hawkeye – Stagione 2 si farà senza Jeremy Renner, Hailee Steinfeld sarà la protagonista [RUMOR] Hawkeye rimane probabilmente la serie televisiva più sottovalutata dei Marvel Studios. Anche se non tutte le sottotrame hanno colpito nel segno, Hailee Steinfeld e Florence Pugh hanno rubato la scena nei panni di Kate Bishop e Yelena Belova, mentre Jeremy Renner è stato al top della forma nel ruolo di Clint Barton. 🔗cinefilos.it

Jeremy Renner svela perché ha rifiutato Hawkeye 2: "Mi hanno offerto metà salario" - Jeremy Renner ha raccontato il motivo per cui ha rifiutato l'offerta economica che gli era stata proposta per realizzare la stagione 2 della serie Hawkeye. Jeremy Renner ha svelato il motivo per cui ha rifiutato la proposta di girare Hawkeye 2. L'attore, intervistato da High Performance, ha infatti svelato che gli era stata offerta un salario molto ridotto, cifra che ha considerato inaccettabile. Perché non è stata girata Hawkeye 2 La star del MCU ha spiegato perché non ha voluto riprendere il ruolo di Clint Barton, condividendo le proprie motivazioni per non girare la seconda stagione di ... 🔗movieplayer.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Jeremy Renner ha rifiutato Hawkeye 2: Dovevo difendermi; Jeremy Renner spiega il suo tragico incidente: 'Una piccola, monumentale dimenticanza'; Come sta Jeremy Renner? 'La mia miglior medicina è stata la voglia di farcela'; Scarlett Johansson parla per la prima volta dell'incidente di Jeremy Renner!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Jeremy Renner ha rifiutato Hawkeye 2: "Dovevo difendermi" - Jeremy Renner spiega di aver rifiutato la proposta per una seconda stagione di Hawkeye e per un motivo ben preciso, ritenendo l'offerta in questione "offensiva". 🔗comingsoon.it

Jeremy Renner spiega il rifiuto dell’offerta per la seconda stagione di Hawkeye - Jeremy Renner spiega il rifiuto dell'offerta per la seconda stagione di Hawkeye, evidenziando un compenso ridotto e le conseguenze del grave incidente subito nel gennaio 2023. 🔗ecodelcinema.com

Jeremy renner svela il motivo dell’assenza di una seconda stagione di hawkeye e altri aggiornamenti dal mondo delle serie tv - Jeremy Renner spiega il mancato rinnovo di Hawkeye per divergenze economiche, Rosa Salazar lascia Einstein dopo il rinvio di CBS, Josh Hutcherson entra in una comedy HBO e Matthew Lillard tratta per C ... 🔗gaeta.it