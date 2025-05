JD Vance difende Trump dopo foto AI che lo ritrae come papa

Vance, fervente cattolico, ha difeso così il presidente Donald Trump dopo che quest'ultimo aveva pubblicato su Truth una foto creata dall'intelligenza artificiale che lo ritraeva nelle vesti di papa. "come regola generale, mi va bene che la gente faccia battute, non mi va bene invece che si inizino guerre stupide che uccidono migliaia dei miei connazionali", ha scritto in un post su X, rispondendo a una domanda di Bill Kristol, editor-at-large di The Bulwark, che gli chiedeva se fosse "d'accordo con questa mancanza di rispetto e con lo scherno nei confronti del Santo Padre". 🔗 "Uno scherzo": il vicepresidente JD, fervente cattolico, ha difeso così il presidente Donaldche quest'ultimo aveva pubblicato su Truth unacreata dall'intelligenza artificiale che lova nelle vesti di. "regola generale, mi va bene che la gente faccia battute, non mi va bene invece che si inizino guerre stupide che uccidono migliaia dei miei connazionali", ha scritto in un post su X, rispondendo a una domanda di Bill Kristol, editor-at-large di The Bulwark, che gli chiedeva se fosse "d'accordo con questa mancanza di rispetto e con lo scherno nei confronti del Santo Padre". 🔗 Quotidiano.net

